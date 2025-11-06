İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İnegöl temsilciliği tarafından başlatılan Gazze’ye yardım kampanyasına her gün yeni bir destek yağıyor. İşyerleri, dernekler, okullar ve bireysel yardımlarla İnegöllü vatandaşlar hayırseverliklerini yaptıkları desteklerle gözler önüne seriyor.

Son olarak İnegöl’de 50 firma örnek bir dayanışma gösterdi. İHH İnegöl temsilciliği yeni bir kampanya duyurusunda bulundu. Firmalara öğlen yemeklerini kermesten karşılamalarını istedi. Bu kampanya duyurusuna İnegöl’den 50 firmadan olumlu cevap geldi. Yaklaşık 1500 çalışanın bulunduğu 50 firma yarın öğlen yemeklerini kermesten karşılayacak. Kişi başı 200 TL ödeme yapacak olan firmalardan Gazze kampanyasına 300 bin TL’lik nakdi destek sağlanmış olacak.

İHH İnegöl temsilciği ayrıca yarın Cuma namazı çıkışında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Camisinde Gazze yararına köfte ekmek dağıtacak. 500 kişilik yapılacak olan dağıtımda yaklaşık 100 bin liralık bir gelir bekleniyor.

İHH İnegöl temsilciliği yetkilileri kampanyaya destek olan İnegöl’deki firma sahiplerine teşekkür ederken, her geçen gün büyüyen Gazze kampanyasına desteğin daha da arttığını belirtti.