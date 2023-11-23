İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince bir eve yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, bir şahsın İclaliye mahallesinde bir evde uyuşturucu madde satışı ve imali yaptığı bilgisi aldılar. Adrese yapılan operasyonda ev didik didik arandı. Yapılan aramada 5 kilo esrar, 20 kök hint keneviri, Hassas Terazi, 5 bin TL nakit para, ruhsatsız iki av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli Y.Ü.(55) ekiplerce gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi