Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışıp devrilen motosikletten düşerek sürüklenen sürücü yaralandı.

Kaza Cuma mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Emir Sait A.(16) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otomobil ile çarpışıp devrildi. 20 metre sürüklenerek park halindeki araca çarpan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi