Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde 6 Mart’ta kaybolan Mehmet Çakır’ın cansız bedeni bulundu.
8 GÜNDÜR KAYIPTI
İnegöl'de Yeniceköy mahallesinde kaybolan 50'li yaşlarda olan Mehmet Çakır'ı bulma çalışmaları 8 gündür devam ediyordu. Esenköy, Akıncılar, Yenice kırsal alanlarda yapılan arama çalışmalarına İnegöl Jandarma, Afad, JAK, İNDAK ve İHH Arama Kurtarma ekipleri katıldı.
Çakır’ın cansız bedeni yapılan arama çalışmaları sonucunda görevliler tarafından, Yeniceköy Göleti mevkiinde ormanlık alanda bir ağaca asılı vaziyette bulundu.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
8 GÜNDÜR KAYIPTI
İnegöl'de Yeniceköy mahallesinde kaybolan 50'li yaşlarda olan Mehmet Çakır'ı bulma çalışmaları 8 gündür devam ediyordu. Esenköy, Akıncılar, Yenice kırsal alanlarda yapılan arama çalışmalarına İnegöl Jandarma, Afad, JAK, İNDAK ve İHH Arama Kurtarma ekipleri katıldı.
Çakır’ın cansız bedeni yapılan arama çalışmaları sonucunda görevliler tarafından, Yeniceköy Göleti mevkiinde ormanlık alanda bir ağaca asılı vaziyette bulundu.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Öznur Dede