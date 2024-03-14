Adapazarı Belediyesi tarafından şehrin kalbinde başlatılan yerinde kentsel dönüşüm projesi Ada Hayat’ın temeli 18 Mart 2024 Pazartesi günü saat 17.00’da atılıyor. Başkan Mutlu Işıksu, “Heyecanlıyız, mutluyuz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özkaseki’nin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz temel atma törenimize, kalbi Adapazarı’mız için çarpan herkesi davet ediyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi tarafından şehrin tam kalbinde hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’nin de aldığı ödül için nitelendirdiği dünyanın en saygın mimari ödüllerinden olan “International Property Awards”ta (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) Karma Kompleks Mimari Kategorisinde Avrupa’nın en iyi projesi ödülü ile taltif edilen Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahipleriyle yapılan yüzde yüz mutabakat, gerçekleştirilen yıkımlar ve zemin iyileştirme çalışmalarından sonra şimdi de temel atma aşamasına gelindi. Başkan Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla gerçekleştirilecek temel atma törenine tüm şehir insanını davet etti.

6 farklı proje bir arada

Şehirde örnek bir yerinde kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmekten dolayı duydukları mutluluğu paylaşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Ada Hayat Yerinde Kentsel Dönüşüm Projemiz tamamlandığında yeni bir meydan, yeni bir çarşı, yeni bir belediye hizmet binası, yeni bir akıllı otopark, yeni bir Orhangazi Miğfer Müzesi ve yeni çok amaçlı salonun (evlendirme dairesi, tiyatro, sinema vb.) olacağı 6 farklı mega projemiz de tamamlanmış olacak. Tüm süreçleri hamdolsun hızlıca neticelendiriyoruz. Temel atma sürecini de inşallah hep birlikte başlatacağız” diye konuştu.

Başkan Işıksu’dan törene davet

Başkan Işıksu, sürece katkı sağlayanlara teşekkür ederek, tüm şehir insanını temel atma törenine davet etti. Işıksu, “Zor, meşakkatli, sabır ve kararlılık isteyen bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, bir önceki Bakanımız Murat Kurum ve bakanlık çalışanlarına, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, MHP Grup Başkanvekilimiz Levent Bülbül’e, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İl ve İlçe Başkanlarımız ve teşkilatlarımıza, hak sahiplerimize, projemizin mimarı Ömer Yılmazer ve yüklenici firma Dünyalar’a çok teşekkür ediyor; bize inanan, azmimizi her daim yükselten yol arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin teşrifleriyle, 18 Mart 2024 Pazartesi günü, saat 17.00’da Ada Hayat Uygulama Alanında gerçekleştireceğimiz temel atma törenimize kalbi Adapazarı’mız için çarpan herkesi davet ediyoruz” şeklinde konuştu.