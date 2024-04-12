Suriye uyruklu Ahmet Arokom(32) ve Abir Arokom(30) çifti tek çocuğu olan 2 yaşındaki Muhammed Hamduni'yi alıp dün öğle saatlerinde piknik yapmak için Kozluca deresi kenarına gitti. Baba ve anne yemek hazırladığı sırada Muhammed, ailesinin yanından uzaklaşarak kayboldu. Aile 4 saat boyunca çocuğu her yerde aradı ama başarılı olamadı. Aile Jandarma komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde AFAD, UMKE, ANDA, İNDAK, İtfaiye Arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattılar. Polis dalgıç ekipleri dere yatağında arama yaparken, Bursa Jandarma köpek timi Zanka isimli arama köpeği ile çevrede araştırma yaptı.

3 saat süren çalışma sonucu çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince 500 metre ileride dere suyu altında bulundu.

Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna teslim edildi.

DEFNEDİLDİ

Adli Tıp incelemenin ardından Aileye teslim edildi. İnegöl'e getirilen çocuğun cenazesi, Hürriyet Camiinde kılınan cenaze namazının ardından babasının kucağında Mahmudiye mezarlığına getirilen Muhammed, burada defnedildi. Baba oğlunun tabutuna sarılıp ağladı.

BİR MUHAMMED DAHA DÜNYAYA GELDİ

Gece saatlerinde fenalaşan hamile anne Abir Arokom, İnegöl Devlet Hastanesinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Sezeryan yöntemiyle dünyaya gelen erkek bebeğe, boğularak hayatını kaybeden ağabeyi Muhammed'in ismi verildi.

Muhabir: Fahrettin Eniş