İnegöl Belediyesi, Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğiyle düzenlediği "Aile Okulu" eğitimlerini bu yıl dördüncü kez hayata geçiriyor. Her yıl birçok genç çiftin sağlam temeller üzerine evliliklerini inşa etmelerine yardımcı olan bu organizasyonda; ailenin toplumdaki önemi, mutlu ve huzurlu bir aile olmanın yolları, çocuk yetiştirmenin incelikleri gibi konularda çeşitli eğitim ve seminerler veriliyor. Aile Okulu seminerleri, 8 hafta süresince her Cuma akşamı saat 20.30'da Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

MÜNİR ARIKAN AİLEDE ŞAHSİYET EĞİTİMİNİ ANLATACAK

Aile Okulunun bu haftaki konuğu Aile Koçu Münir Arıkan olacak. 08 Kasım Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda İnegöllülerle buluşacak Arıkan, “Ailede Şahsiyet Eğitimi” konulu seminerde anlatımlarda bulunacak.

AİLE OKULUNUN GELECEK HAFTA PROGRAMLARI

Aile Okulu programı kapsamında yapılacak diğer seminerler ve konuklar ise şöyle: 15 Kasım’da Psiko Hekim Abdülaziz Yılmaz “Örnek ve Rol Model Anne Baba Olmak”, 22 Kasım’da Eğitimci, İlahiyatçı Hasan Basri Balcı “Huzurlu Aile ve Fetih Nesli”, 29 Kasım’da Eğitimci İsmail Güler “Toplumun Çekirdeği Aile” 06 Aralık’ta Eğitimci, İlahiyatçı Sami Yıldız “Aileyi Yıkan Sebepler” semineri.