İnegöl Belediyesi, Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğiyle bu yıl 4. kez “Aile Okulu” eğitimlerini düzenliyor. Her yıl birçok genç çiftin katılım göstererek sağlam temellere dayanan evlilikler kurduğu bu organizasyonda, ailenin toplumdaki önemi, mutlu ve huzurlu bir aile olmanın yolları, çocuk yetiştirme ile ilgili ipuçları gibi çeşitli eğitimler ve seminerler sunuluyor. Aile Okulu seminerleri, 8 hafta boyunca her Cuma akşamı saat 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

BU KAHTA KONUK EĞİTİMCİ YAZAR RAMAZAN KAYAN

Aile Okulunun bu haftaki konuğu Eğitimci Yazar Ramazan Kayan olacak. 25 Ekim Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda İnegöllülerle buluşacak Kayan, “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” konulu seminerde anlatımlarda bulunacak.

AİLE OKULUNUN GELECEK HAFTA PROGRAMLARI

Aile Okulu programı kapsamında yapılacak seminerler ve konuklar ise şöyle: 01 Kasım’da Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi “Kuran Işığında Çocuk Terbiyesi ve Eğitimi”, 08 Kasım’da Aile Koçu Münir Kıran “Ailede Şahsiyet Eğitimi”, 15 Kasım’da Psiko Hekim Abdülaziz Yılmaz “Örnek ve Rol Model Anne Baba Olmak”, 22 Kasım’da Eğitimci, İlahiyatçı Hasan Basri Balcı “Huzurlu Aile ve Fetih Nesli”, 29 Kasım’da Eğitimci İsmail Güler “Toplumun Çekirdeği Aile” 06 Aralık’ta Eğitimci, İlahiyatçı Sami Yıldız “Aileyi Yıkan Sebepler” semineri.