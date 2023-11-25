Tüm teşkilat mensupların hazır bulunduğu toplantıda, pazar günü yapılacak olan temayül öncesi İlçe Başkanı Mustafa Durmuş başkanlığında Aday adayları teşkilat mensupları ile bir araya gelerek kendilerini ve projelerini tanıttılar.

Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Durmuş;

Kökleri mazide dalları atide olan kutlu Davamızın siyaset arenasına tecellisi olan AK Partimiz 2002 yılından itibaren girdiği her seçimden birinci olarak çıkmayı başarmıştır. Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesiyle başlayan akabinde AK Partimizin kurulmasıyla birlikte 2004 yılındaki yerel seçimlerle tüm ülke sathında AK Belediyecilik Aziz milletimize hizmetkar olmaya başlamış sonrasında girdiği tüm seçimlerde de milletimizden büyük teveccüh görmeye devam etmiştir. 2023 Mayıs ayında gerçekleştirilen ve kazandığımız Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem milletvekilliği seçimlerindeki başarımızı taçlandırmak ve kıymetli halkımıza eser ve hizmet belediyeciliğini sunmaya devam etmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu hizmet yarışında bizlerle yol yürüyen ve partimizden Belediye Başkanlığı aday adayı başvurusu yapan birbirinden değerli tüm dava kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Süreç sonunda seçilecek adayın ülkemiz, şehrimiz ve partimiz için en hayırlı olması temennisindeyiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Belediyecilikle tanışan ve yerel yönetimler anlamında yeni bir devir yaşayan ülkemize en iyi hizmeti sağlamak için durmadan yola devam edeceğiz.

Bugün de bu hizmet yarışı için aday adayı olan kıymetli dava kardeşlerime gönülden başarılar diliyorum.