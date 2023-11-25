Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün yanında çalışan Zümrüt Yerebakan'ın soruşturma çerçevesinde Yerebakan, sahip olduğu tüm belge ve bilgileri emniyete götürüp teslim etti.

KARA PARA SİSTEME NASIL SOKULDU?

Yerebakan, avukat Ahmet Gün'ün Polatların kara parasını aklamak için kurduğu sistemi de detaylı bir şekilde anlattı.

Kirli parayı sisteme sokmak için firmaların önce yabancıya devrinin yapıldı, devir işlemleri bittikten sonra birkaç ay boş beyanname verildi, daha sonra da stok affı beyannamesi verilerek söz konusu firmaların Rise&Shine firmasına sahte fatura düzenlendi.

1 MİLYAR LİRALIK NAYLON FATURA

Habere göre Masak raporunda Gün tarafından kesilen fatura tutarı 300 milyon lira olarak gözükürken, Yerebakan bu miktarın 1 milyar liradan fazla olduğunu öne sürdü.

Gün'ün kendisini aleyhine ifade vermemesi için tehdit ettiğini açıklayan Yerebakan, nasıl ifade vereceğiyle ilgili talimatlar da aldığını söyledi.

DİLAN POLAT - ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.