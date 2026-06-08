İnegöl Belediyesi’nin iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu Kariyer ve İstihdam Merkezi (KİM-O), üretim merkezi İnegöl’ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İnegöl Belediyesi KİM-O, Akıa Otomotiv firmasında 5 farklı alanda çalışacak personel alımları için bir iş duyurusu paylaştı.

5 AYRI BÖLÜM İÇİN 396 PERSONEL ALINACAK

İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Akıa Otomotiv firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kariyer ve İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan Akıa Otomotiv firması; 95 kaynak operatörü (gazaltı), 28 depo elemanı, 98 elektrik-mekanik montaj operatörü, 152 trim operatörü ve 23 kalite kontrol elemanı olmak üzere 5 ayrı alanda görev yapacak personeller alacak. Aranan genel şartlarda başvuracak kişilerin 20-45 yaş aralığında ifade edildi. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketin İnegöl Otobüs fabrikasında istihdam edilmek üzere alınacak personellerin haftanın 5 günü 08.30-18.15 arasında çalışma yapacağı, Cumartesi Pazar günlerinin tatil olduğu kaydedildi. Başvuracak kişilerin ayrıca İnegöl, Bursa veya Yenişehir'de ikamet etmesinin tercih sebebi olduğu belirtildi.

Alım yapılacak bölümlere göre aranan kriterler ise şöyle:

Kaynak Operatörü (Gazaltı): Tercihen meslek lisesi mezunu (tercihen kaynak bölümü), kaynak operatörü olarak en az 3 yıl deneyimli, askerlik ile ilişiği olmayan erkek personeller alınacak.

Depo elemanı: Depo elemanı pozisyonunda en az 3 yıl deneyimli, el terminali kullanabilen, askerlik ile ilişiği olmayan erkek personeller alınacak.

Elektrik-Mekanik Montaj Operatörü: Elektrik veya mekanik montaj operatörü görevinde en az 3 yıl deneyimli, askerlik ile ilişiği olmayan erkek personeller alınacaktır.

Trim Operatörü: Montaj alanında en az 3 yıl deneyimli, askerlik ile ilişiği olmayan erkek personeller alınacak.

Kalite kontrol elemanı: En az meslek lisesi mezunu, 20-40 yaş aralığında, otomotiv sektöründe kalite bölümünde minimum 2 yıl tecrübeli, teknik resim okuyabilen, ölçüm cihazları (kumpas, mikrometre, tork) kontrol ekipmanları (mastar vb.) üniversal ölçüm aletlerini kullanabilen, imalat tekniği ve süreçlerini bilen, ön düzen ve rot ayarları ile ilgili bilgi sahibi olan, askerlik ile ilişiği olmayan erkek personeller alınacak.

BAŞVURULAR 11 HAZİRAN PERŞEMBE GÜNÜ ALINACAK

Akıa Otomotiv firmasıyla yapılacak 396 kişilik personel alımı için başvurular 11 Haziran Perşembe günü 10.30’da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katındaki çok amaçlı salonda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezine ulaşabilirler.