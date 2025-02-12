AK Parti İnegöl İlçe Başkanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projenin ihalesinin tamamlandığını ve yaklaşık 50 milyon TL maliyetle hayata geçirileceğini belirtti. Çalışmalar kapsamında:

• 1050 metre uzunluğunda ıslah güzergâhı

• Çift taraflı beton ağırlık duvarı

• 80 metre uzunluğunda betonarme U kanal

• 86 adet brit

• 3 adet menfez inşa edilecek.

Söz konusu projenin, bölgedeki yerleşim alanlarını taşkın zararlarından koruyarak güvenli bir yaşam alanı oluşturması hedefleniyor. İlçe Başkanı, paylaşımında çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek, tüm afet ve felaketlerden korunma temennisinde bulundu.