Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir yakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, görev başındaki sağlık ekipleri, kullandıkları 112 ambulansına yakıt almak için istasyona uğradı. Pompa ekranında ve istasyon girişindeki tabelada motorin litre fiyatı 48.60 TL olarak görülürken, dolum işlemi araç tanıma sistemiyle yapıldı.

Ancak dolum sonrası verilen fişte motorin litre fiyatının 53.90 TL olarak işlendiği görüldü. Aradaki 5.30 TL’lik fark, sağlık ekiplerini ve olayı duyan vatandaşları şaşkına çevirdi. Devletin ambulans yakıtı için ödediği ücretten daha fazla tahsilat yapılması, “milli servete zarar” eleştirilerini beraberinde getirdi.

Vatandaşlar, kamu hizmeti veren bir ambulansa yapılan bu uygulamayı "vicdansızlık" olarak nitelendirerek yakıt istasyonu yönetimine tepki gösterdi. Olayın ardından yetkililerin konuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.