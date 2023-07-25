İnegöl de araçlar birbirine girdi

Yaralılar var

İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana gelen zincirleme kazada 4 araç çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halindeki sürücü Abdullah Ç.(41) yönetimindeki 43 UR 211 plakalı otomobil, aniden yavaşlayan Şerif D.(41) yönetimindeki 11 SD 854 plakalı otomobile arkadan çarptı. 43 UR 211 plakalı otomobile ise arkasından gelen İbrahim K.(32) yönetimindeki 16 ATU 631 plakalı kamyonete çarptı. 16 ATU 631 plakalı kamyonete ise arkasından gelen Emre U.(45) yönetimindeki 34 GEU 700 plakalı otomobil çarptı. 4 aracın karıştığı kaza sonucu 43 UR 211 plakalı aracın sürücüsü ve araçtaki yolcular Sibel U.(34) ve 6 yaşındaki oğlu Ahmet Can U. Yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.