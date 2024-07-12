Bursa’nın İnegöl ilçesinde yanlarında çalışan Özlem A’nın boşanma davasına bakan avukat çift İrem Soydan ile Mustafa Furkan Soydan'ı tabancayla yaralayan şahıs tahliye edildi.

27 Ocak 2023 tairigidnde üzerine kayıtlı taşınmazlara tedbir işlemi yapıldığı sırada öfkelenen Ekrem A, belindeki tabancayı çıkararak avukat çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan avukat çift, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. 18 aydır tutuklu olan şahıs, bugün görülen duruşmada tahliye edildi. Mahkeme ertelendi.

Muhabir: İBRAHİM USLU