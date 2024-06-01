Sultanbeyli’de iki aracın karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli ilçesi, Turgut Reis Mahallesi, Fatih Bulvarı üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri ve plakaları öğrenilemeyen ticari taksi şoförü kırmızı ışıkta durduğu sırada, seyir halindeki bir otomobil duramayarak ticari taksiye çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücüler arasında tartışma çıktı. Çevredeki diğer vatandaşlar tarafından iki sürücü sakinleştirildi. Tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.