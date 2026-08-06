Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı görevine getirilen Erkan Dönmez, göreviyle ilgili ilk açıklamasını yaptı. Yönetim çalışmalarının sürdüğünü belirten Dönmez, yeni dönemde herkesi kucaklayan ve İnegöl’ün sorunlarına odaklanan bir siyaset anlayışı ortaya koyacaklarını söyledi.

Açıklamasına Mevlana’nın sözleriyle başlayan Dönmez, “Dün dünde kaldı, yeni şeyler söylemek lazım cancağızım” ifadelerini kullandı.

“İNEGÖL’Ü KUCAKLAYACAK BİR YÖNETİM YAPMAK İSTİYORUZ”

Yeni dönemde temel hedeflerinin İnegöl’de yaşayan herkesi kucaklamak olduğunu belirten Dönmez, siyasetin merkezine hizmet anlayışını koyacaklarını ifade etti.

Dönmez, “Herkesi kucaklayacak, tüm İnegöl sorunlarını, problemlerini yerelde ve genelde en iyi şekilde temsil edecek bir görev yapmak istiyoruz. İnegöl’ü kucaklayacak bir yönetim yapmak istiyoruz. Küskünlüklerin, dargınlıkların olmadığı, artık İnegöl’de gerçek siyasi anlayışın İnegöl’e hizmet odaklı olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi.

Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı olarak hizmet odaklı bir siyaset anlayışını hayata geçireceklerini söyleyen Dönmez, yönetim çalışmalarının devam ettiğini ve listenin kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiğini açıkladı.

“KİMSEYİ ÜZMEDEN, KİMSEYİ UTANDIRMADAN…”

Görevin kendisine verilmesinde emeği bulunan isimlere de teşekkür eden Dönmez, sorumluluğunun farkında olduğunu dile getirdi.

Dönmez, “Bu görevi bize tebliğ eden başta İl Başkanım Sayın Nihat Yeşiltaş ve milletvekillerimiz olmak üzere, biz kimseyi üzmeden, kimseyi utandırmadan Allah muvaffak etsin diyoruz. Görevimizi layıkıyla yerine getireceğimizden İnegöllü hemşehrilerimizin hiçbir şekilde şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK ALANDA PROJE ÜRETEBİLECEK BİR EKİP KURACAĞIZ”

Yeni Parti İnegöl teşkilatının yalnızca siyasi gündemi takip eden değil, aynı zamanda gündemi belirleyen bir yapı olmasını hedeflediklerini belirten Dönmez, farklı alanlarda çalışmalar yapabilecek bir ekip oluşturacaklarını söyledi.

Dönmez, “Hukuktan sağlığa, insan haklarından hayvan haklarına, köylümüzün tarım politikalarına kadar birçok alanda proje üretebilecek bir ekip kurmak istiyoruz. Bu ekiple birlikte gündemi bizim belirleyeceğimiz bir ilçe başkanlığı sergileyeceğiz” dedi.

“YENİ PARTİ, YENİ ANLAYIŞ, YENİ BİR DÜZEN”

Yeni Parti’nin İnegöl’de farklı bir siyaset anlayışını ortaya koyacağını belirten Dönmez, insan odaklı siyasetin öncelikleri olacağını vurguladı.

“Yeni Parti, yeni anlayış, yeni bir düzen içerisinde devam etse de önemli olan insan odaklı bir siyaset anlayışını, bütün herkesi kucaklayan bir anlayışı bir araya getirmek” diyen Dönmez, ayrıştırıcı siyasetten uzak duracaklarının mesajını verdi.

“KAPIMIZ HERKESE AÇIK”

Din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan siyaset yapacaklarını ifade eden Dönmez, toplumun farklı kesimlerini ortak değerler etrafında buluşturmak istediklerini söyledi.

Dönmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Din, dil, ırk, mezhep ayrımı olmaksızın, kadın erkek ayrımı olmaksızın; vatanını seven, milli birlikten yana olan, bayrağıyla, ezanıyla, örfüyle, geleneğiyle yaşayan tüm insanlarla birlikte bir arada siyaset yapacağımızı ve kapımızın herkese açık olduğunu belirteceğiz.”

“İNSANLARI İNANDIRACAĞIZ, GÖNÜLLERİNİ YAPACAĞIZ”

Yeni Parti’nin İnegöl’de kendisini çalışmalarıyla göstereceğini belirten Dönmez, vatandaşların gönlünü kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Dönmez, “Herkes Yeni Parti’nin ne olduğunu, gelecekte ülkemize, milletimize ve İnegöl’ümüze gerçekten hayırlı ve güzel hizmetler bırakacağına inanmalı. Biz insanları inandıracağız, insanların gönlünü yapacağız. O gönül bağıyla birlikte de hem yerelde hem genelde iktidara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Erkan Dönmez’in açıklamalarıyla birlikte Yeni Parti’nin İnegöl teşkilatında yeni dönemin nasıl şekilleneceği merak konusu olurken, gözler yönetim kurulunda yer alacak isimlere çevrildi. Yönetim listesinin tamamlanmasının ardından teşkilatın önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritasının da netleşmesi bekleniyor.