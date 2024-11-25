İnegöl İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan görme engelli Medine Mevlütoğlu, düzenlenen törenle taç giydi.

İl Müftü Yardımcıları Melek Menteşe ve Şevket Bulut, İnegöl İlçe Müftüsü İsmail Hatipoğlu, Şube Müdürü Mehmet Ali Şahin, İnegöl Din Görevlileri Derneği Başkanı ile kurs hocalarının da katıldığı ziyarette hafız Medine’ye hediyeler verildi.

Ailenin sevincine ortak olan Müftü Karabayır, Medine hafızı tebrik ederek başarılarını diledi

Öta yandan Somuncu Baba Hafızlık Kur’an Kursunu da ziyaret eden Müftü Karabayır, öğrenciler ve kurs öğreticileri ile bir araya geldi.

HASAN UĞUR KARDAL KİMDİR?

Hasan Uğur Kardal, 9 Mayıs 1982 doğumlu olup şu anda 42 yaşındadır. 23 Elazığ Futbol Kulübü’nde Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu olarak görevine başlayan Kardal, 30 Haziran 2024’e kadar bu görevde bulundu.

Eynesil Belediye Spor’da 29 Ağustos 2022 tarihinde Profesyonel Takım Antrenörü olarak göreve başlayıp, bu görevini 31 Mayıs 2023 tarihinde tamamladı. Atakum Belediyespor’da Bölgesel Amatör Lig Teknik Sorumlusu olarak görev yaptı.