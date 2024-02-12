Son dönemde, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc motosiklet kullanma konusu büyük bir ilgi odağı haline geldi. İnternet üzerinde bu konuda araştırma yapan birçok kişi, net bir bilgiye ulaşma çabasında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaparak merakları gidermişti. Resmi Gazete'de yapılan duyuru ile birlikte durum netlik kazandı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya değinen Bakan Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli. Tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.

B SINIFI EHLİYETLE 125 CC MOTOR KULLANILIR MI?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen değişiklikle, 'B' sınıfı sürücü belgesine sahip bireylere yeni bir olanak tanındı. Artık, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmek için, en az 2 yıllık geçerli 'B' sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, belirli sağlık koşullarını yerine getirmek ve son 5 yıl içinde sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınmamış olması gerekmektedir.

Bu yeni düzenleme kapsamında, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak başarılı bir uygulama sınavı geçiren bireyler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen A1 sınıfı sertifikayı alarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına işletebileceklerdir. Ancak, bu ayrıcalık sadece kişisel kullanım amacıyla geçerli olup, ticari faaliyetlerde kullanılan motosikletler bu düzenlemenin dışında tutulacaktır.

İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının birlikte yürütüleceği yönetmeliğe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz. Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer."

125 CC MOTOR HANGİ EHLİYETLE KULLANILIR?

Türkiye'de B sınıfı ehliyet sahipleri, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanma hakkına sahiptir. Bu düzenleme, sürücülerin daha küçük ve ekonomik motosikletleri kullanabilmesi için getirilmiştir. Ancak, bu hakkı kullanabilmek için bazı şartlar ve kurallar bulunmaktadır:

Yaş Sınırı: B sınıfı ehliyet sahibi olmanın yanı sıra, 125 cc motosiklet kullanabilmek için en az 18 yaşında olmak gerekmektedir.

Eğitim: 125 cc motosiklet kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerinin, MEB onaylı bir kurumdan "Motosiklet Kullanım Eğitimi" alması ve bu eğitimi başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Bu eğitim, motosiklet kullanımıyla ilgili temel bilgileri ve güvenli sürüş tekniklerini kapsar.

Eğitim Belgesi: Eğitimi başarıyla tamamlayan sürücüler, eğitim sonunda bir belge alırlar. Bu belge ile trafik şubelerine başvurarak, mevcut sürücü belgelerine "A1 sınıfı motosiklet" kullanım hakkının eklenmesi işlemi yapılır.

A1 sınıfı ehliyet, 125 cc'yi aşmayan ve 11 kW gücü geçmeyen motosikletlerin sürücülerine verilir. Motor gücü 35 kw ‘ya kadar olan (47 beygire kadar) motosikletler ise A2 sınıfı ehliyetle kullanılabilmektedir. Yani 500 cc silindir hacmine kadar motosikletlerin A2 ehliyetle kullanılabildiği şeklinde de düşünebiliriz.