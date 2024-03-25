İnegöl Sinanbey mahallesinde bir apartmanda meydana gelen olayda şahıslar arasında çıkan baltalı-bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay Sinanbey mahallesi Murat caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Komşular arasında zile basma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Umut Ç.(17) baltayla, Mustafa D.(26) ise bıçakla yaralandı. Yaralanan 2 genç özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU