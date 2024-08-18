Cerrahspor sezona start’ı verdi. Yönetimini genişleten Cerrahspor yolun sonu süper amatör parolasıyla sezona başlıyor.

Başkan okumuş yaptığı açıklamada "Sezona Bismillah diyerek başlıyoruz. Bana güvenip tekrar Cerrahspor başkanlığına laik gören tüm Cerrah halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Bende Cerrahspor için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Bundan önceki yıllarda desteğini esirgemeyen her zorlu deplasmanda yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Desteklerinin devamını arzuluyorum.

Cerrahspor'umuza desteğini esirgemeyen tüm sponsorlarımıza Cerrahspor adına teşekkür ederiz." İfadelerini kullandı.