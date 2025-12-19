Çilek, üniversite–sanayi iş birliğini destekleyen çalışmaları kapsamında Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 29 öğrenci ve 1 öğretim üyesi olmak üzere toplam 30 kişiyi fabrikasında ağırladı.

Gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilere, üretim sahasında yürütülen süreçleri kapsayan bir üretim gezisi düzenlendi. Ziyaretin devamında Çilek’in verimlilik, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme yaklaşımının temelini oluşturan Yalın Üretim anlayışına ilişkin bir eğitim verildi. Programın son bölümünde ise üretim ve tedarik zinciri süreçlerinde etkinliği artırmaya yönelik planlama eğitimi gerçekleştirildi.

Teknik ziyaret boyunca öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirirken; yalın yönetim yaklaşımının sahadaki karşılığını, planlama ile üretim süreçleri arasındaki ilişkiyi yakından inceleme fırsatı buldu.

Çilek, gençlerin mesleki gelişimine katkı sunan bu tür teknik ziyaretler ve eğitim programlarıyla bilgi paylaşımını ve üniversite–sanayi iş birliğini desteklemeye devam ediyor.

