Olay, İnegöl’ün Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Doğum sancıları başlayan bir kadın için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, doğumun evde gerçekleşmek üzere olduğunu fark etti.

Hazırlıklarını hızla yapan 112 ekipleri, başarılı bir müdahaleyle bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağladı. Anne ve bebek doğumun ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.