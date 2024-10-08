İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, belediye personelinin mesleki gelişimlerine ve sağlık farkındalığına katkı sağlayacak eğitimlere devam ediyor. Bu çerçevede, “Prostat Kanseri ve Erken Teşhisin Önemi” konulu sağlık farkındalık eğitimi İnegöl Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli Dr. Ahmet Beyhan’ın katılımıyla düzenlenen bu eğitimde, prostat kanseri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Erken teşhisin önemi vurgulandı

Eğitimde, prostat kanserinin yaygınlığı, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri üzerine bilgi verildi. Dr. Ahmet Beyhan, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu belirterek, erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını vurguladı. Ayrıca, 50 yaş üstü erkekler için düzenli kontrollerin hayati önem taşıdığını ifade eden Beyhan, ailede kanser öyküsü bulunan bireylerin daha dikkatli olmaları gerektiğine de dikkat çekti. Eğitimin sonunda katılımcılar, Dr. Beyhan'a sorular yönelterek prostat kanseri ve tedavi süreçleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldular. İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personelin sadece mesleki ve teknik becerilerini değil, genel sağlık bilincini de geliştirmeyi hedefleyen eğitim programlarına büyük önem veriyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen bu eğitim, çalışanların prostat kanseri gibi ciddi hastalıklara karşı bilinçlenmelerine katkı sundu. Ayrıca çalışanların sağlığının ve gelişiminin ön planda tutulmaya devam edileceği ifade edildi. Sağlık, iş güvenliği ve mesleki gelişim gibi kritik alanlarda verilen eğitimlerle çalışanların bilgi ve becerilerini sürekli olarak desteklemenin İnegöl Belediyesi’nin temel hedefi olduğu kaydedildi.