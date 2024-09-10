Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay İnegöl Organize Sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir şahısla H.Y.(29) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki H.Y.'yi bıçakla yaraladı. Öfkeli şahıs, bıçakla yaraladığı şahsın üzerine kamyoneti sürüp hızla kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Muhabir: şerife öz