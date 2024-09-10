Sonsuzluğun ve ışığın ressamı olarak tanınan Teoman Südor, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencilerinden olan ve gravür sanatındaki ustalığıyla bilinen Südor, sanat dünyasında önemli bir iz bıraktı.

Teoman Südor, 1943 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun atölyesinde eğitim aldı ve 1968 yılında mezun oldu. Eğitimine devam eden Südor, 1968-1970 yılları arasında Özel Kadıköy Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu'nda Ercüment Kalmık ve Sabri Berkel'in asistanlığını yaptı.

1970 yılında İtalya'nın Perugia şehrine giderek bir yıl süren dil eğitiminin ardından, 1974’e kadar Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde temel tasarım eğitimi aldı.

Südor, 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Bölümü’nde resim, temel sanat eğitimi, plastik sanatlar, özgün baskı, biçim ve çizgi derslerini vermeye başladı. 1985 yılında sanatta yeterlik (doktora) yaptıktan sonra, öğretim görevini 2006 yılına kadar sürdürdü.

Teoman Südor, hem yurt içinde hem yurt dışında birçok kişisel ve karma sergilere katıldı. Eserleri, özel koleksiyonlarda ve müzelerde yer aldı. İtalya'nın tanınmış ressamlarından Giancolo Caneva ile Udine kentinde bir gravür atölyesini paylaştı.

Sanatçı, Güleren Südor ile evliydi. Teoman Südor'un eserleri, onun sanat kariyerinde uluslararası bir tanınma kazandığını ve sanata olan katkılarının geniş bir kitle tarafından takdir edildiğini gösteriyor. Teoman Südor, yarın toprağa verilecek.