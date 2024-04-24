Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy mahallesinde iki grup arasında çıkan sopalı- bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı. Amatör kameraya yansıyan kavganın ardından saldırgan araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Olay saat 23.00 sıralarında Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. İki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sopalı bıçaklı kavgada Efe Ö.(18) elindeki bıçakla Mahmut A.(47)'yı karnından, oğlu İsmail A.'yı bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. Saldırganlar araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan baba ve oğlu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ