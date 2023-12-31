Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin sokak üzerinde seyir halinde olan Yalçın Ö. (22) yönetimindeki 16 KBY 67 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağında park halindeki 16 MB 0926 plakalı otomobile, akabinde de 16 KKN 02 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.