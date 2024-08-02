OLAY

Olay 17 Mayıs saat 18.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi İstiklal caddesinde meydana geldi. H.K.(14) iddiaya göre sosyal medyada tartıştığı Y.G.(16) ile İstiklal caddesinde denk geldi. Y.G.(16) arkadaşı S.E.(17) ile birlikte H.K.'ya saldırdı. 2 saldırgan, Hakan K.'yı tekme ve yumruklarla darp etti. Yumruk ve tekme darbeleri alan H.K., ağır yaralanırken kalbi de durdu. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi çalışan genç, Bursa yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.



YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Hastanede 2 ay boyunca tedavisi süren H., sadece nefes alırken, tedavilere de yanıt vermedi. Uygulanan fiziksel tedavilere yanıt vermeyen fakat sadece nefes alan H., taburcu edildi. Hiç bir uzvunu hareket ettiremeyen genç, yatağa mahkum kaldı.

YAŞAYAN ÖLÜ OLDU

Gözleri açık sadece nefes alan genç adeta yaşayan bir ölü oldu. Ailesinin sorularına dahi cevap veremeyen gencin, eski haline dönmesinin mucize olacağı iddia edildi.

KAMUOYU TEPKİSİ

17 Mayıs’ta meydana gelen sosyal medya kavgasında H.K.’yı (15) darp eden Y.G. (16) ve S.E. (17) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklandıktan 2 ay sonra tahliye olarak cezaları ev hapsine döndü. Cezaları ev hapsine dönen S.E. verilen cezayı çiğneyerek evden kaçtı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine S.E ve Y.G. tekrardan ifadeye çağrıldı. İfade vermeye giden Y.G. ifade sonrası tekrardan mahkemeye sevk edilerek tutuklandı, S.E. ise serbest bırakıldı.



“ÇOCUĞUMUN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUM”

Y.G.’nin babası Serdar Göçmen, “Benim çocuğum ifade vermeye gitti. Ev hapsi cezasında evden kaçan, ifade vermeye gitmeyen çocuk serbest kaldı.” dedi. Göçmen, “17 Mayıs günü whatsapp üzerinden benim çocukla aralarında küfürleşme olayı oldu. H.K çocuğuma küfür etti. Küfür edildikten birkaç gün sonra arkadaşıyla (S.E.) beraber çarşıdayken H.K ile karşılaşmışlar. “Sen niye benim anneme küfür ediyorsun” diyerek kavga başlamış. Sonra çocuğun dili boğazına kaçmış, hastanede müdahale edilmiş. Benim çocukla S.E. olan arkadaşı cezaevine gönderildi. 2 ay sonra tahliyeleri gerçekleşiyor. Sosyal medyadan gelen tepki üzerine tekrardan ifadeye çağırıldılar. Oradan da mahkemeye sevk edilerek tekrardan cezaevine gönderiliyor. Diğer arkadaşı ifade vermeye gelmediği halde mahkeme kuruluyla serbest bırakılıyor. Benim oğlum için de adalet istiyorum. Çocuğumun serbest bırakılmasını istiyorum.”