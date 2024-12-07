Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Alibeyköy Mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Emre Ş.(27) yönetimindeki 16 ACB 198 plakalı motosiklet, aynı yöne seyreden Yalçın I.(51) yönetimindeki bisiklete arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün yapılan kontrollerinde 3.97 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Öznur Dede