Cumhur ittifakının 3. Partisi olan Büyük Birlik Partisi’nde uzun süredir beklenen atama gerçekleşti. BBP Bursa İl Başkanı Oğuz Han’ın önerdiği İbrahim Ertaş, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezince onaylandı. Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, resmi görevlendirme yazsını İbrahim Ertaş’a vererek görevinde başarılar diledi.



İnegöl’de bir süredir kamuoyunu yoklayan BBP, İlçe Başkanlığı için çok sayıda kişiden isimler üzerinde fikir alışverişinde bulunuyordu. İbrahim Ertaş’ın atamasının yapılmasıyla birlikte bir süredir boş kalan koltuk doldurulmuş oldu. Görevine resmen başlayan İbrahim Ertaş’ın yeni yönetim kurulunu oluşturmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, A kademe yönetim, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının kısa sürede oluşturularak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.