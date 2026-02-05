Bursa’nın İnegöl ilçesinde down sendromlu 29 yaşındaki Can Ahmet Haymana, 3 yıl önce belediyenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Belediye Başkanı Alper Taban'ın makamının yanında oluşturulan "Başkan +1” ofisinde görevler üstleniyor.

Hafta içi her gün takım elbisesini giyip belediyeye gelerek sorumluluk ve misyon üstlenen Haymana, toplantılara katılmasının yansıra esnafları da denetliyor. Belediye personeline moral veren Haymana, personeller tarafından çok seviliyor.

Can Ahmet Haymana “Belediye Başkanımız Alper Taban’ı çok seviyorum, oda beni seviyor. Herkese hizmet için çalışıyoruz. İnegöl Belediyesinde 3 yıldır çalışıyorum." dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise," Can Ahmet İnegöl Belediyesi personelimiz kendisi, sağ olsun İnegöl belediye başkanı olmayla ilgili talebini bizlere iletmişti. Bize sağ olsun ailesiyle görüştük, o görüşme neticesinde de İnegöl Belediyesi’ne her gün düzenli olarak gelmesini sağladık. Tüm ekip arkadaşlarımızla uyumlu çalışıyor, ahenkli çalışıyor. Kendisi tabi özellikle ilk geldiği zamanda bizde merak içindeydik. Acaba bir uyum olacak mı ya da bizim bir faydamız olacak mı? Ya da onda bir gelişme olacak mı gibi. Birbirimizi gözlemledik ve bugün itibarıyla çok mutluyum yaklaşık 3 yıl oldu. Çok projeler yapıyoruz tabi ama bu bizim için en anlamlısı oldu diyebilirim. Her gün düzenli bir şekilde takım elbisesini giyiyor, hazırlığını yapıyor. Belediyemize geliyor, arkadaşlarımızla gördükleriyle selamlaşıyor. Yani bizden bir farkı yok ve günün sonunda bize de ciddi anlamda bir görev insanı olduğunu hissettirdi. İşte ne görev verilirse yerine getiriyor. İlk önce tabi onu biraz daha özel kalem gibi değerlendirmiştik kurumumuzda sonrasında da artı bir başkan olarak görevlendirmiş olduk. Sağ olsun o da bunun hakkını vererek o bilinçle, o gayretle çalışmaya devam ediyor. Can Ahmet’i çok seviyoruz, çok değer veriyoruz. Bizim kıymetlimiz. İnşallah o kendisi istediği sürece bu ilişkiyi karşılıklı götüreceğiz."