Dün yayınladığımız haberde İnegöl’de bir traktör tamircisinin çatısında bulunan hurda araç için ekipleri harekete geçtiğini duyurmuştu. Haberimizin ardından İç İşleri Bakanlığı, trafik güvenliğini ve kamu düzenini tehlikeye atan cadde, sokak ve meydanlardaki, hurda, atıl araçlar için harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Hurda/ Atıl Araçların Toplatılması” konulu bir genelge gönderdi.

Genelgede, nüfus ve araç yoğunluğunun artmasına bağlı olarak park alanı ihtiyacının arttığı, bu durumun zaman zaman trafik güvenliğini/yoğunluğunu olumsuz etkilediği belirtildi.

Genelgede cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçların, oluşturdukları görüntü ve çevre kirliliğinin yanı sıra patlama ve yanma riski de taşımaları nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğini tehdit edici bir hal aldığı ifade edildi.

Son dönemlerde park, meydan gibi alanlarla birlikte özel mülkiyete konu taşınmazlarda bu şekildeki araçlardan kaynaklı sorunların çözümüne yönelik şikâyet ve taleplerin arttığına dikkat çekilen genelgede, bu yönde alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

HURDA ALANLARI BELİRLENECEK

5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesi uyarınca belediye sınırları içerisinde belirlenmeyen hurda alanı varsa bir an evvel belirlenmesi sağlanacak. Söz konusu araçların niteliklerine göre (hurda ya da terk edilmiş olma durumuna bağlı olarak) belediyelerce belirlenen hurda depo alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak.

BELİRLENEN HURDA ALANLARINA KALDIRILMAYAN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 174’üncü maddesi kapsamında karayolunu kullananları uzun süre etkileyecek şekilde park edilmiş, terk edilmiş veya hasara uğramış araçların, trafik zabıtasıyla birlikte 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 6’ncı ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 7 ve 9 uncu maddelerince Emniyet ve Jandarma hizmetleri sınıfındaki diğer personel ve belediye zabıtası tarafından tespit edilecek ve ruhsat sahiplerine araçlarını kaldırmaları hususunda gerekli tebliğ yapılacak. Kaldırılmayan araçların ise trafik zabıtasınca trafikten men edilmesi sağlanacak.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41/6 maddesi uyarınca kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan araç sahiplerine kaldırmaları yönünde tebliğ yapılacak. Tebliğe rağmen araçlarını kaldırmayanlara işlem yapılarak, bu araçların hurda alanlara kaldırılması sağlanacak. Bunların kaldırılmasına ilişkin masraflar ise araç sahibinden ayrıca tahsil edilecek.

ALTI AY İÇİNDE TESLİM ALINMAYAN BULUNTU VE TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR SATILACAK

Karayolları Trafik Kanununun Ek 14'üncü maddesi kapsamında buluntu olması nedeniyle veya bu Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların Milli Emlak Müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak.

Valiliklerce mahalli şartlar da dikkate alınarak konuya ilişkin hazırlanan genel emir örneği (ilin güvenlik değerlendirmesi göz önünde bulundurularak makul süre il bazlı belirlenecek şekilde) yayımlanacak.



Vali/Kaymakam başkanlığında düzenlenen vatandaşla buluşma veya muhtar toplantıları başta olmak üzere benzer toplantı veya etkinliklerde kolluk birimlerince konu hakkında gerekli bilgilendirme yapılacak ve vatandaşların bu yöndeki ihbarları ivedilikle değerlendirilecek.

Toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ilgili birimlerce koordinasyon kurularak konu hakkında broşürler hazırlanarak, dağıtılacak. Sosyal medya üzerinden bilgilendirme/ bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek.

Vali tarafından görevlendirilecek vali yardımcısının koordinesinde kaymakamlıklar, yerel yönetimler, kolluk birimleri, ilgili meslek odaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ortak çalışmasıyla mevcut durum tespiti yapılacak. Kamuya ait yerlerde veya özel mülkler üzerinde terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş veya makul süre üzerindeki parklanma yapan araçlara dair envanter çalışması yapılacak.

Bu şekilde tespiti yapılan araçların hurda depo alanları kaldırılmasına veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınması dair ilerlemeler üçer aylık dönemler (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının sonlarında) halinde İçişleri Bakanlığına gönderilecek.