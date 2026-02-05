Büyükşehir Belediyesinin süreci geciktirdiğini belirten Baykan; “Büyükşehir eğer hizmeti getiremiyorsa, İnegöl Belediyesi olarak devreye girmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi. İnegöl Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi arasındaki görev dağılımının vatandaş gündeminde yeri olmadığına dikkat çeken Baykan; “Yollardaki çukurları dolduramayacak kadar bir acziyet içerisinde kalıyor görüntüsünü İnegöl Belediyesi olarak vermememiz gerekiyor. En azından derin çukurları ilk etapta İnegöl Belediyesi çok rahat bir şekilde halledebilir diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İlhan Baykan’ın açıklamaları şu şekilde;

KONU YENİ DEĞİL; UZUN YILLARDIR GÜNDEMDE

“Yıllardır İnegöl'ün altyapı sorunları ve onunla paralel olan bozuk yol ve asfaltlama süreçleri gündemden düşmüyor. Bu aslında son döneme ait değil, geçmişten süregelen bir sıkıntı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Bozbey, kapsamlı bir çalışmayı İnegöl'de başlattı. Bunu görüyoruz aynı zamanda teşekkür de ediyoruz ancak çalışmalar bize göre de yanlış plan program çerçevesinde yapılıyor.”

ÇUKURLARI DOLDURAMAYACAK KADAR BİR ACZİYET GÖRÜNTÜSÜ İNEGÖL BELEDİYESİ OLARAK VERMEMEMİZ GEREKİYOR

“Bundan dolayı da İnegöllü hemşerilerimiz mağdur ediliyor. Bırakın yollarda araçla gitmeyi, yaya olarak dahi yürümenin zor olduğu yerlerin sayısı oldukça fazla. Büyükşehir ile İnegöl Belediyesi arasındak koordinasyonsuzluk vatandaşların sorunu ve konusu olmamalıdır. Eğer Büyükşehir, hizmeti getirmekte zorlanıyorsa veya getiremiyorsa İnegöl Belediyesi olarak devreye girmemiz gerektiğini düşünüyorum. En azında açılan derin çukurların doldurulması ve yolların daha rahat kullanılabilmesi için harekete geçilmelidir. Büyükşehir Belediyesinin süreci geçiktirmesi, İnegöl Belediyesinin eli kolu bağlı kalmasını gerektirmez. Yollardaki çukurları dolduramayacak kadar bir acziyet içerisinde kalıyor görüntüsünü İnegöl Belediyesi olarak vermememiz gerekiyor. En azından derin çukurları ilk etapta İnegöl Belediyesi çok rahat bir şekilde halledebilir diye düşünüyoruz. Zaten sosyal medyada da vatandaşlarımızın sınırları zorlayıcı ifadeleri de durumu açıkça ortaya koymaktadır. Acilen çözüm diyorum ve teşekkür ediyorum.”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise Baykan’ın açıklamalarına şu şekilde cevap verdi;

ALAN GENİŞ MÜDAHALE YAPSAK DA KALICI OLMUYOR

“Alan çok geniş olduğu için müdahale yapsak da gözükmüyor. Yine yaptığımız müdahaleler asfalt olmadığı için malzeme serdiğimiz için kısa sürede dağılıyor ve kalıcı olmuyor. Tabi ki sorumluluk alabiliriz ama önce yapılan işe de saygı duymak gerekiyor. Sen yapamıyorsun kenara çekil demek de doğru olmaz.”

EĞER DİYORLARSA Kİ İŞİMİZİ BİTİRDİK, BEN BU MECLİSİN İRADESİYLE HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM!

“Yani asfalt döksek iş tamamlanmış olmuyor. Eğer diyorlarsa biz tamamen işimizi bitirdik bir daha bir şey yapmayacağız, kazmayacağız, o zaman ben her şeyi yapmaya hazırım. Bu meclisin iradesiyle yaparım ama önce bir daha akıllı çalışma yöntemi ortaya koymaları lazım. Yine de biz elimizden gelen desteği oluyoruz, yine de oluruz.”