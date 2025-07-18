İnegöl’de hayvancılıkla uğraşan Murat Reyhan, eşine az rastlanır bir manzara ile karşılaştı. Serinlemek için dere kenarına giren İnegöllü çiftçi, derenin içinde yılanın olduğunu fark etti. Yılanı takip ettiğinde avlandığını fark eden Murat Reyhan hemen telefonuna sarılarak çekim yapmaya başladı.

Görüntülerde yılanın balığı tuttuğu ve yutmaya çalıştığı görülüyor. Belgeselleri aratmayan bu görüntüye İnegöl’de karşılaşılması ise şaşırtıcı bulundu.

Murat Reyhan gazetemize yaptığı açıklamada, “İnsanların bile güçlükle yakaladığı balığı bir yılanın tutması beni çok şaşırttı. İlk etapta baktığımda balık olduğunu tahmin etmedim. Ama ağzında tuttuğu şey birden hareketlenmeye başladı. O an tek düşündüğüm şey telefonumla bunu kayda almaktı” diye konuştu.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ