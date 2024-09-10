Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren büfede çıkan yangın mobilya imalathanesine sıçradı.

Yangın saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Mahmudiye mahallesi 7. Sokakta faaliyet gösteren büfede meydana geldi. İddiaya göre büfedi ocaktan sıçrayan alevler işyerinde yangın çıkardı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevler kısa sürede işyerini sararken yandaki mobilya imalathanesinin 2. Katındaki sünger deposuna sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu büfe işletmesi kullanılamaz hale gelirken mobilya imalathanesinin sünger deposunda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ