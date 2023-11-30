İnegöl'de çalıp hurdacıya satılan aracı parçalayan şahıslar polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl'de park halindeki bir aracı çalan şüpheli, aracı götürüp Mahmudiye mahallesindeki bir hurdacıya sattı. Hurdacı da aracı parçalamaya başladı. Bir vatandaş durumu görünce polise haber verdi. Polis ekipleri işyerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında parçalanmış araç bulundu. İşyeri sahibi ve aracı çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şahıs, sorgulamalarının ardından Adliyeye sevk edildiler.

HABER MERKEZİ