Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıntı motosikleti paylaşamayıp kavga eden 3 çocuk gözaltına alındı.

Olay Cumhuriyet mahallesi Miray sokakta meydana geldi. Motosikletli genci durduran gençler, arasında gerginlik çıktı. 3 genç, motosikletin sahibi oldukları gerekçesiyle paylaşamadılar. Bir anda kavga çıktı. O olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı sonlandırdı. İncelemede motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. 3 çocuk ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

Muhabir: MURAT AVCI