İnegöl’de Cerrah İlkokulu öğrencileri jandarma personelini ve ekipmanlarını yakından tanıdı.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü nedeniyle öğrenciler İnegöl Jandarma Komutanlığı‘nca düzenlenen etkinliğe katıldı. Cerrah İlkokulu bahçesinde Jandarma personelleri öğrencilere oyuncak, jandarma şapkası ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Jandarmanın görevleri ve yaptığı işlerle ilgili bilgiler verilen öğrencilere, jandarmanın korkulması değil güvenilmesi gereken bir kurum olduğu anlatıldı.

Murat Erdoğan