



Kaza saat 19.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzeri Hamzabey mahallesi girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sürücü Ozan B.(41) yönetimindeki 35 AYH 887 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprünün bariyerlerine çarpıp savruldu. Aynı yöne seyreden sürücü Ediz A.(22) yönetimindeki 16 ALV 326 plakalı otomobil, savrulan araçla ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 35 AYH 887 plakalı otomobildeki Çağdaş B.(40) ve Beril B.(8) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansİnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Çağdaş B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT