Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada TIR ile çarpışan otomobil şarampole uçtu; 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halindeki sürücü Mehmet Baki A. Yönetimindeki 44 KB 525 plakalı TIR, aynı yöne seyreden aniden önüne çıkan sürücü İbrahim T.(71) Yönetimindeki 16 KGY 04 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç şarampole yuvarlandı.

Kaza sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi Hasibe T.(71) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MURAT AVCI