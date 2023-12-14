FIFA 21’de bilmeniz gereken 10 şey

FIFA 21 tüyoları, Division Rivals’da bir son dakika galibinin kabul edilmesini kalıcı olarak ortadan kaldıramaz – en iyilerin en iyileri bile bu çok düzenli olaydan şikayet eder – ancak sıklığını azaltabilirler. FIFA 21, çevrimiçi ter tüccarları ve meta ekipleriyle doludur ve kendinizi yeni mekaniklere ve diğer daha ince kırışıklıklara alıştırmak, herhangi bir durma anında yaramazlık meydana gelmeden önce 2-0 önde olmanızı sağlamanın güçlü bir yoludur. Transferler ve dizilişler için saha dışı hileler de GR’nin en iyi on FIFA 21 ipucu listesinde yer alıyor.

1. Yeni Agile Dripling ve Creative Run mekaniklerine alışın

FIFA 21’deki anlık aksiyonu tamamen değiştiren iki yeni oyun özelliği var. En iyi oyuncular bu durmaksızın bunları kullanacak, bu nedenle klasmanlara tırmanmak istiyorsanız hem Çevik Dribling hem de Kreatif Koşular kullanmanız gerekiyor.

Çevik Dribling, topa sahipken R1’i tutarak yapılır. Top sürme istatistikleri yüksek oyuncular bunda daha iyi olacak, ancak bunu herkes yapabilir. Oyuncu, yavaş hareket ederken daha sıkı kontrol için topu vücuduna yakın tutacak ve bir defans oyuncusunu geçerek hızla uzaklaşma fırsatını bekleyecektir.

Yaratıcı Koşular, esasen takım arkadaşlarınızın koşularının zamanlaması ve yönü üzerinde size daha fazla kontrol sağlar. Bir oyuncunun belirli bir yöne koşmasını sağlamak için L1 / LB’ye basın ve sağ çubuğa hafifçe vurun, böylece topu uzaya atabilirsiniz. Oyuncunun pas geçmesi ve hareket etmesi için topu bir pasta bırakırken sağ çubuğa da hafifçe vurabilirsiniz.

2. Ortalar tekrar yapılabilir, bu nedenle çarpı işareti uygun bir saldırı yöntemidir

FIFA 20’de, kafa golü atmak neredeyse imkansızdı. Bu yüzden, bu oyunun çoğunu oynadıysanız, forvet oyuncunuzun eve başını sallaması için bir çarmıhta kırbaçlamak yerine, kendinizi her zaman topu sahanın köşelerinden kesmeye şartlandırmanız için iyi bir şans var.

Defans oyuncuları önceki FIFA gibi aşırı güçlü değiller, ancak topu 6ft + ileri veya arka direkten gelen bir kanat oyuncuya ortalayın. Kolayca kaleyi bulacaktır.

3. Biraz kolay para kazanmak için Ultimate Team’de temel ve gelişmiş KKG’leri tamamlayın

Temel ve gelişmiş kategorilerdeki kalıcı kadro kurma zorlukları, biraz erken nakit kazanmanın harika yollarıdır. Tüm grupları tamamlamak size bazı değerli paketler kazandırır ve bunların ödülleri garanti edilmezken, uzun vadede kâr elde etme şansınız olur. Bunları tamamlamanın en ucuz yöntemlerini istiyorsanız, en ucuza göre sıralanmış, topluluk tarafından oluşturulan çözümlere sahip Futbin gibi özel FUT sitelerine göz atın.

4. Squad Battles, Division Rivals’a göre jeton kazanmak için daha bağışlayıcı bir yarışmadır.

Division Rivals’da eşit şekilde eşleşen rakiplere karşı her zaman çevrimiçi oynamak inanılmaz derecede sinir bozucu bir deneyim olabilir, özellikle de işler yolunda gitmiyorsa. Bunun yerine Squad Battles’a gidin. Yarı Pro gibi daha düşük zorluklarda maçlar kazanmak bile haftalık sıralamalar için size bazı iyi puanlar kazandırabilir ve yine de her galibiyet için jeton kazanacaksınız. Üstelik üzerinizde çok daha az baskı var.

5. Oyun içinde denemeden önce beceri oyunları bölümünde serbest vuruşlar yapın

Serbest vuruşlar göz korkutucu bir olasılıktır, hatta oyunda yeniyseniz daha da fazlası. Onları çok fazla güçle patlatmak veya kolay bir kurtarış için doğrudan kaleciye vurmak kolaydır. Serbest vuruşlar yapmak için, ana menüdeki Beceri Oyunlarında Set Parçaları kategorisine gidin ve tüm başlangıç ​​ve orta seviye olanları tamamlayın. Aşağıdakiler serbest vuruşlar olacak, nerede knuckleball’larınızı, in-swingers’ınızı, oyun dışı vuruşlarınızı ve daha fazlasını uygulayabilirsiniz.

6. Ultimate Team’inizi oluştururken daha ucuz oyuncular için kalıpların dışında düşünün

Ultimate Team’deki bazı ligler o kadar popüler ki, oyuncular transfer piyasasında bir prim karşılığında satış yapıyor. Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga bunun başlıca örnekleridir. Bu liglerde favori oyuncularınız olsa da, daha az popüler olan liglerden ciddi anlamda iyi oyuncular elde edebilirsiniz, bu da takımınızın genel olarak çok daha ucuz olacağı anlamına gelir.

Ucuz canavarlar için Ligue 1, Liga NOS ve Çin Süper Ligi gibi liglere bakın. Bazı mükemmel kimya bağlantılarıyla (aynı kulüp ve ülke), dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden oyuncularla yaratıcı melez takımlar oluşturabilirsiniz. Sadece bir lig veya bir ulusla sınırlı değilsiniz.

7. Süratli koşular yapmak forvetler için hala en etkili puanlama yöntemidir

İnsanlar bu gezegende olduğu sürece, FIFA oyunlarındaki en değerli istatistik hız olmuştur. Birkaç istisna dışında hiçbir zaman 90+ tempo tutamayacak olan kanatlardan aşağı fırlamak veya savunucuların arkasından koşmak, ileriye koşup kalecinin yanından geçseniz veya koşsanız da, her zaman hücum etmenin en etkili yolu olmuştur ve hala en etkili yöntemdir. topu taç çizgisine getirin ve kalenin üzerinden geri pası. Bütçesi hızlı oyuncularla forvet hattınızı üst üste koyun – veya diğer modlarda hızlı forvetlere sahip bir takım seçin – ve sahada topla birlikte koşmak için onlara güvenin.

8. Oyun tarzınıza uygun doğru dizilişi seçin

FIFA 21’de, standart 4-4-2 ve 4-3-3’ten çoklu varyantlardan 5-2-2-1 ve 3-5-2 gibi nadiren görülen seçeneklere kadar seçim yapabileceğiniz çok sayıda diziliş vardır. . Bir dizilişin diğerlerinden tamamen daha iyi olduğunu söylemek için burada değiliz, çünkü esas olarak oyun tarzınıza bağlı.

Fulham’a karşı oynarken Moyes’un United’da olduğu gibi ortalara ping atmak ister (ama umarım onları filenin arkasına koymak mı? Kanatlar ve uzun, güçlü bir forvetle topa kafa atabilecek bir diziliş kullanın. Savunmayı bölmek mi? Güçlü, kutudan kutuya orta saha oyuncuları ve hızlı forvetler kullanan bir şeyle oynayın. Oyun tarzınızın ne olduğundan emin değilseniz, farklı dizilişleri deneyin ve sizin için neyin işe yaradığını görün.

9. Farklı durumlarda kullanılacak tüm farklı çekim türlerini öğrenin

Çekim yapmak, Circle / B’ye basmak ve en iyisini ummak kadar basit değildir. Açık bir ağ ile karşılaşılmadığında yararlı olan çeşitli düğme kombinasyonları ile farklı çekim türleri gerçekleştirilebilir. Yani çoğu zaman.

İlk önce standart çekimler. Daire / B, forvetinizin bağcıklarını topun içinden geçireceği ve düğmeyi ne kadar süreyle basılı tuttuğunuzun gücü belirlediği anlamına gelir. Üst köşeye vurmak istediğinizde ve doğrudan hedefe doğru baktığınızda, gitmenin yolu budur.

R1 / RB + Circle / B bir incelikli atış yapacak. Bunlar önceki FIFA oyunlarında çok güçlü olsa da, artık o kadar güçlü değiller. Yine de incelikli çekimler iki durumda hala kullanışlıdır; kutunun kenarındayken ve içini kesen bir kanat oyuncusuyla birini üst köşeye kıvırmak istediğinizde veya kaleci ile bire bir olduğunuzda ve onları geçmek istediğinizde. Birincisi için çok fazla güç kullanın ve ikincisi için fazla değil.

L1 / LB + Circle / B, meşhur çip atışıdır. Bunlardan birini puanlamak, rakibinize en büyük smaçtır ve işe yaradığı yalnızca bir durum vardır; Kaleyi bitirdiğinizde ve rakibiniz topu ayaklarınızdan almaya çalışmak için kalecisini dışarı fırlatır. Arsız bir çip üstlerinden uçacak ve ağın arkasına sıçrayacak.

L1 / LB + R1 / RB + Circle / B delikli bir atış yapacaktır. Bunlar çoğunlukla kutunun içindeyken kullanılır çünkü topu olabildiğince düşük tutar, ancak bir ton güçle tutar. Bunlarla çubuğun üzerinde balon yapma riski yoktur, ancak ‘kalecinin kurtarması daha kolaydır.

10. Kendinizi oyuncularınızın becerilerine ve zayıf ayak derecelerine alıştırın

Her oyuncunun bir yetenek derecesi ve her ikisi de beş üzerinden zayıf bir ayak derecesi vardır. Cristiano Ronaldo ve Aiden McGeady gibi oyuncular beş yıldız becerisine sahipler, ancak bunlar istisnalar; Oyuncularınızın hangi beceri derecelendirmelerine sahip olduğunu öğrenin, böylece sahada hangi beceri hareketlerini gerçekleştirebileceklerini bilirsiniz.

Aynı zamanda, her bir oyuncunuzun tercih ettiği ayağı ve zayıf ayak derecesini bilmek isteyeceksiniz. Sağ kanat oyuncusuna, eğer sağını tercih ederse ve sadece üç yıldızlı zayıf bir ayağı varsa, içeriyi kesmesi ve sol ayağıyla incelmesi talimatı verilmesinin bir anlamı yoktur.