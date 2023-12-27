Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada takla atan araç yağmur suyu kanalına devrildi; biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü İbrahim K. Yönetimindeki 43 PK 852 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu sürücü ve araçtaki yolcu Emine A. İle bir bebek yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.