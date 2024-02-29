İnegöl Devlet Hastanesi Kantininde çay servisi yapan İbrahim Bilici(20), 2 yıl önce sahiplendiği İbiş ismini verdiği muhabbet kuşunu yanından ayırmıyor. Dışarıda kuşunu omzunda gezdiren Bilici, İbiş'le beraber kantinde hizmet veriyor. Çay servisini yapan Bilici'nin omzunda kuşu görenler de bu duruma şaşırıyor.
Bilici, "2 yıldır İbiş ile beraber yaşıyoruz. 2 senedir zaten acilin kantininde çalışıyorum. Aldığım günlüğü beraber paylaşırız. Ondan sonra İbiş'in 2-3 tane de kardeşi var evde. 2 senedir eve gittiğim zaman hep bununla muhabbet ettiğim için, hep birlikte vakit geçirdiğimiz için hiç yanımdan ayrılmıyor. Dışarıya çıktığım zaman uçmuyor, hep yanımda duruyor. Çay servisini beraber yapıyoruz, simit susamlarını falan hep kendisi yer. Yanımda duruyor götürdüğüm masalara, hep böyle yanımda durur. Bir yerleri pisletmez." dedi.

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Muhabir: Fahrettin Eniş