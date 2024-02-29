Vigo, Endeavor Türkiye’nin bu yıl 5’incisi düzenlenen ScaleUp programına katılmaya hak kazanan 10 girişimden biri oldu.

Büyüme aşamasında olan ve büyümelerini hızlandırmak isteyen girişimlerin, globalleşme ve büyüme hedeflerine ulaşmalarını amaçlayan Endeavor Türkiye tarafından gerçekleştirilen ScaleUp Programı’na katılacak şirketler belli oldu. Bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan programa 10 şirket katılmaya hak kazandı. Hızlı teslimat sektöründe yerli ve milli sermaye ile kurulan Vigo, programa dahil olan şirketlerden biri oldu.

"Yeni ufuklara açılıyoruz"

ScaleUp programına dahil olmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Vigo Kurucu Ortağı Ali Cicioğlu, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Girişimcilik haftasının kutlandığı bu hafta, Endeavor’dan gelen güzel haberle birlikte Vigo’yu daha da büyütmek için yeni hayaller kurmaya başladık. Kurulduğumuz günden bu yana hızlı teslimat sektörüne büyük katkıda bulunduk ve tecrübelerimizi artık daha geniş kitlelere anlatmak için doğru zaman olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda 40 ülkede faaliyet gösteren Endeavor’un ScaleUp programı global bir marka olmasına katkı sağlayacak.”

“Vigo sektörüne değer katan bir marka oldu”

Cicioğlu, hızlı teslimat sektörünün büyüme trendini sürdürdüğünü ve şirket olarak bu büyümeye katkı sağlamaya devam ettiklerini dile getirdi.

Cicioğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Vigo, kuruluş amacı itibariyle hem hızlı teslimat sektörüne hem de bu sektörden hizmet alan işletmelere katma değer sağlamayı hedefleyen bir marka oldu. Yola ilk çıkarken temel düşüncemiz kuracağımız teknolojik altyapı ile küçük büyük demeden tüm işletmeleri bir çatı altında toplayarak kurye ihtiyaçlarına kolay çözüm sağlamak oldu. Bugün Vigo olarak 60’tan fazla şehirde yüzlerce işletmenin kurye ihtiyacını karşılıyoruz. İşletmeler bu süreçte kuryelerin maaşını, sigortasını, araç giderlerini vs gibi hiçbir detayı düşünmek zorunda kalmıyor. İhtiyacı kadar kurye istedikleri saatlerde onlar için çalışıyorlar. Bu da onların kendi işlerine odaklanarak çalışmalarını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla biz de teknolojimizle restoran ve marketlerin büyümelerine katkı sağlıyoruz.”