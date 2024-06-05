Nakit akışında sorun yaşayan iş dünyası, çözümü taşınır ve taşınmaz ‘mallarını kırma’da buldu. Firmalar, özellikle son günlerde çek ve senetlerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle nakit akışında büyük sorunlar yaşamaya başladı. Bu nedenle firmalar 1 milyon TL’lik malı 200 bin TL’ye satıp nakit akışı sağlamaya çalışıyor.

Global piyasaların getirdiği ihracat daralmasıyla birlikte iç piyasada da yaşanan nakit sorununa karşı zorlanan bazı sektörler mal kırma diye tabir edilen değerinin altında ürün satışına başladı. Likidite kriziyle karşı karşıya kalmamak için nakit akışını yönetmeye çalışan bazı İnegöllü firmalar, iddialara göre elindeki ürünü yok pahasına satıyor. Sektör kaynakları, çek ve senetlerin de zamanında ödenmemesi nedeniyle nakit akışında sıkıntı olduğuna işaret ederken, ekonomide görünen istikrarın henüz piyasalara yansımadığını söylüyor.

Piyasada ‘mal kırdırma’ yaşandığını dile getiren sektör temsilcileri, “Eskiden araba alınıp satılır ya da gayrimenkuller satılırdı. Ama şu an tamamen piyasada insanlar kendi mallarını yok pahasına satıyor.” dediler. Piyasada krediye ulaşılamayınca en kolay yöntemin malı bozma yöntemi olduğunu dile getiren sektör temsilcileri, bu durumun sürdürülebilir olmadığına vurgu yaptı.