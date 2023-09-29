Bugün sabah saatlerinde yaşanan üzücü bir olayda, Yusuf Furkan H. isimli genç, annesi Ayfer Akbay'la arasında yaşadığı bir tartışma sonucunda annesini öldürdü. Olay, Konya'nın merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'ta meydana geldi ve saat 07.00 civarında gerçekleşti.

Tartışmanın nasıl başladığı net olarak belirlenemese de, mutfakta çıktığı biliniyor. Tartışmanın hızla şiddetlenmesi üzerine Yusuf Furkan H., av tüfeğiyle annesine üç el ateş etti. Bu saldırı sonucu ağır yaralanan Ayfer Akbay, kanlar içinde yere yığıldı. Yusuf Furkan H. ise olay yerinden hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Olayın duyulması üzerine polis ekipleri, hızla olay yerine ulaştı. Ayfer Akbay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Kaçan Yusuf Furkan H. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.