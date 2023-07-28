OKAN DENİZ YUVAYA DÖNDÜ OKAN DENİZ YUVAYA DÖNDÜ

Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen olayda kaydıraktan düşen çocuğun kolu kırıldı.
Olay saat 17.30 sıralarında Cumhuriye mahallesi Bilen Sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Kazakistan uyruklu 3 yaşındaki Makhram M. Parka giderek oynamaya başladı. Kaydırağın üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan çocuk, acılar içinde kaldı. Çocuk, olay yerine gelen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.