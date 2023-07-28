Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen olayda kaydıraktan düşen çocuğun kolu kırıldı.
Olay saat 17.30 sıralarında Cumhuriye mahallesi Bilen Sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Kazakistan uyruklu 3 yaşındaki Makhram M. Parka giderek oynamaya başladı. Kaydırağın üzerine çıkan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Sol kolu kırılan çocuk, acılar içinde kaldı. Çocuk, olay yerine gelen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.