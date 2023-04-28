Süleymaniye mahallesinde bulunan apartmanda yangın çıktı.

İnegöl'de meydana gelen olayda bir evden dumanlar yükseldiği gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yangın ihbarı yaptı.

Olay Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir evde küçük çocuk mutfakta bulunan fırını çalıştırdı.

Çalışan fırından bir süre sonra dumanlar yükselmeye başlayınca mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye aracı gelirken, gerçek çok geçmeden ortaya çıkınca mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.

SEHER YAŞA