Yoğun katılımın olduğu etkinlik, protokolün yerini almasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törenin hemen ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir telefon geldiği görüldü. Gelen çağrının ardından Erdoğan, programı kısa süreliğine yarıda keserek salondan ayrıldı.

Salonda bulunan katılımcıların dikkatini çeken bu gelişmenin ardından Erdoğan, yaklaşık yarım saatlik bir aranın sonunda tekrar salona döndü ve program kaldığı yerden devam etti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi bir açıklamada, görüşmenin içeriğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Erdoğan’ın programdaki konuşmasını daha sonra gerçekleştirdiği öğrenildi. Yaşanan bu kısa kesinti, etkinliğe katılanlar arasında merak konusu oldu.